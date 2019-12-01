聯合國亞太婦女權益審議會議日前通過「北京宣言25週年－促進性別平等和婦女賦權亞太部長級宣言」，據央視新聞，美國在表決中投下唯一反對票。

據央視新聞消息，在泰國曼谷閉幕的聯合國亞太婦女權益審議會議11月29日以37：1的投票結果，通過上述宣言。

這次會議是亞太地區國家為紀念明年北京世界婦女大會25週年而舉辦的區域籌備會議，也是對亞太地區婦女權益保障相關工作進展情況的一次區域評議會議。

美國以「尊重婦女生殖健康權利和自由」有關內容與美方反墮胎政策相抵觸為由，反對會議協商通過宣言，要求唱名表決，並投下唯一反對票。

報導說，美國盟邦澳洲和紐西蘭公開發言對美國「僵硬」立場表達失望；中國代表則發言呼籲堅持多邊主義。

中美兩國關係因持續一年多的貿易戰以及近期美國通過「香港人權與民主法案」而緊繃。在官方強力宣傳下，大陸社會也出現不滿美國的情緒；對於美方這次唯一反對上述宣言，就有網友認為「美國就是想搞亂世界」。

報導表示，「促進性別平等和婦女賦權亞太部長級宣言」敦促亞太國家繼續深入推進並落實1995年第4次世界婦女大會通過的「北京宣言」及「行動綱領」，將性別平等納入國家發展規劃與財政預算等決策進程，增進與可持續議程的融合發展。

宣言並鼓勵各國採取包容性社會保護制度、公共服務和基礎設施，以確保所有女性都有平等的教育機會、體面工作、有利工作條件和薪酬。

宣言也敦促各國承諾與利益攸關方合作，改變消極的性別規範、歧視性社會態度。

央視表示，這次會議受到高度重視，共有40多國派政府代表團出席，其中有24個國家派出部長級別代表團。

(中央社)