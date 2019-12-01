納米比亞總統甘戈柏（Hage Geingob）挺過該國最大貪腐醜聞、經濟衰退和執政黨分裂，今天獲納米比亞選舉委員會宣布以56.3%得票率在2019年總統大選連任成功。

納米比亞人口稀少，土地乾燥，甘戈柏為納國1990年脫離南非、取得獨立以來的第3位總統，並尋求於11月27日的大選爭取他第2任，也是最後一任的總統任期。

甘戈柏2014年以87%的得票率首次當選總統，這次得票率56.3%，雖可以避免與獨立候選人伊圖拉（Panduleni Itula）重新較量，卻是執政黨「西南非人民組織」（SWAPO）候選人近30年來最差表現。

牙醫出身的伊圖拉得票率29.4%，排名第2；反對黨「人民民主運動」（PDM）領袖韋納尼（McHenry Venaani）得票率5.3%，位居第3。

甘戈柏告訴慶賀的群眾，「我為納米比亞人感到驕傲，我們舉行了一場自由公平的選舉，彼此間沒有爭論攻擊，也可以自由行動」。

在改選96名成員的國會選舉方面，執政黨丟失原本掌握的2/3多數，從原先的77席滑落到63席；韋納尼的人民民主運動則從2014年的5席增至16席。

韋納尼告訴路透社，他們正考慮向法院提出選舉期間傳出的各項「異常和舞弊」。

反對派有這方面疑慮，主要是納國選舉委員會先前表示計票作業預計48小時，最後卻花費72小時才宣布勝選者。

納米比亞的經濟衰退、乾旱打擊和貪腐醜聞，都重壓甘戈柏的支持度。

納米比亞經濟衰退近3年，除了要歸咎乾旱影響農作物出口，也是因為納國主要硬商品、鈾礦和鑽石價格過低，幾乎無利可圖。

而兩名部長級人物涉嫌共謀向冰島最大的漁業公司Samherji收取回扣，以發放捕魚許可證。消息一曝光，執政黨聲望大受打擊。

(中央社)