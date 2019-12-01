台灣氣候嚴重潮濕，冬季又經常陰雨綿綿，雙腳常會因下雨之故而鞋襪浸濕，加上不當修剪手指甲或腳趾甲，很容易遭細菌感染罹患「甲溝炎」。

萬芳醫院皮膚科主治醫師黃愉真表示，正常的趾甲形狀應該四四方方，但是很多人喜歡在修剪時，剪到趾縫中、修成圓弧形，感覺比較美觀、也不容易卡髒污；要注意的是，一旦甲肉有傷口、發生碰撞，趾甲很容易陷入甲肉，變成「肉包甲」，進而增加罹患甲溝炎的風險。

腳趾發生甲溝炎的有3大常見原因：第一，腳趾甲過度修剪者，特別是習慣將趾甲修剪成圓弧形，以及趾甲修剪太短太深的人；第二，天生為扇型趾甲者，且經常從事激烈碰撞活動，例如打籃球、跑步；第三，體重過重者，因腳趾承受壓力較大，趾甲容易陷入甲肉中。

然而，甲溝炎會變成灰指甲嗎？黃愉真說明，甲溝炎是因細菌感染發生，而灰指甲是受到黴菌感染，不過反覆感染甲溝炎的病患，通常會有甲床分離的情形，指甲容易受到各種病菌感染，發生灰指甲的風險也較高。

若要預防甲溝炎，黃愉真分享7招保養對策：

❶正確修剪趾甲：趾甲不宜過短，正確平剪成四角型，並將兩側尖角用銼刀磨平即可，千萬勿往趾甲側縫修剪。

❷避免留趾甲：每個人趾甲的生長速度不同，建議每2星期修剪一次，避免趾甲過長碰撞兩側甲肉。

❸穿著合適的鞋子：選擇具備良好固定及 支撐的鞋子，最好有鞋帶能夠固定，避免過鬆、過緊或尖頭鞋，以減少趾甲反覆擠壓碰撞。

❹保養指甲：使用指緣油及乳液保養趾甲，減少甲肉產生乾硬皮。

❺撥趾肉運動：每天洗澡完，使用指緣油保養，用手的大姆指扣住腳趾甲溝前端的趾緣向下壓，連續撥3次趾肉、每次30秒，總共4側腳拇趾肉都要完成。

❻保持足部乾燥通風：運動後記得更換襪子，洗澡後可以吹乾，避免細菌、黴菌孳生。

❼及早就醫：若有任何趾甲的問題，建議尋求皮膚科醫師幫助，找出合適的治療方法。

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(中時電子報)