國民黨總統參選人韓國瑜1日回防高雄，連趕8場為黨籍立委參選人輔選，他第2站來到岡山，為第二選區參選人黃韻涵加油打氣。韓國瑜說，高雄要八仙過海，全台灣在看高雄。大家去想1年多前，全世界華人有這麼重視高雄嗎？如果國民黨八仙過海，代表高雄人覺醒了，不要再讓民進黨當高雄人的爸爸。

韓國瑜表示，黃韻涵是最能苦民所苦的在地女兒，他感謝全國各縣市副議長也到場。韓國瑜說，他跑了40多天，第二站到大岡山地區，請大家幫忙。這次從台灣最南開始跑透透，在傾聽之旅中，從沒聽到一個台灣人說現在台灣錢淹腳目，沒有，一個都沒有。

韓國瑜指出，沒有一個行業對未來充滿信心，包含軍公教、觀光、科技業等，他與青年、民眾座談，每一個人都在擔心。在嘉義，有個70多歲歐巴桑向他下跪，指「這種課綱改成這樣，我要如何教孫子？」恆春的民宿老闆也向他呼喊，請他把觀光客帶回來。

他憂心地指出，2019年預估有4萬家公司、工廠會結束營業，可能有40萬員工會失業，很多人放無薪價，明年會更嚴重，兩岸ECFA十年到期、不簽，又會有失業潮，真是苦人多。韓國瑜請大家支持黃韻涵，幫助她進入立法院，對未來中華民國立法院也很重要。

(旺報 )