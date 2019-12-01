台北市立委第一選區（士林北投）民進黨參選人吳思瑤今成立競選總部力拚連任，由台北市議員簡舒培、王閔生聯手主持，現場綠營大咖雲集，民眾一度擠滿石牌國中，現場包括副總統陳建仁、民進黨副總統參選人賴清德、前行政院長游錫堃和民進黨議員鍾佩玲、陳慈惠等人都來站台，甚至資深藝人楊烈也來到現場獻唱。
2020士林北投區立委選戰，國民黨派出議員連任5屆的汪志冰挑戰現任立委吳思瑤，還有曾在民進黨的前新北市議員李婉鈺，呈現三姝對決的局勢；2016年，市議員吳思瑤以50.81％的得票率擊敗丁守中，藍天變綠地，這次吳思瑤面臨綠營出身的李婉鈺競爭，將會是激烈的選戰。
賴清德強調，2020大選是關鍵之戰，這次第一選區選戰混亂，尤其面對綠營分票的壓力，民進黨應該團結，全力支持第一名的好立委吳思瑤，政黨票支持民進黨。
游錫堃表示，吳思瑤曾是他的秘書，是民進黨培育的優質新世代，近期香港反宋鍾和新疆集中營等抗爭事件，讓「抗中保台」成為第一要務，民進黨一定要爭取國會過半，並把吳思瑤再次送進立法院；游錫堃也為吳思瑤披上競選彩帶，象徵正能量好立委。
北市議員鍾佩玲表示，吳思瑤的認真，讓所有選民都看的見，要繼續把選票投給吳思瑤，讓他替士林北投區的人民繼續服務；另外，時代力量議員黃郁芬也來替吳思瑤站台支持打氣。
(中時 )
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