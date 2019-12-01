吳思瑤(前排左)競總成立，副總統陳建仁(前排右)出席。(黃世麒攝)

吳思瑤(前)競總成立，桌榮泰(後)出席。(黃世麒攝)

吳思瑤以唱歌的方式進場。(黃世麒攝)

賴清德(中)出席吳思瑤競總成立。(黃世麒攝)

桌榮泰(左)多次將吳思瑤說成吳斯懷，露出尷尬的表情，一旁的吳思瑤(右)趕緊提醒。(黃世麒攝)

桌榮泰(左)多次將吳思瑤說成吳斯懷，一旁的吳思瑤(右)趕緊提醒。(黃世麒攝)

台北市立委第一選區（士林北投）民進黨參選人吳思瑤今成立競選總部力拚連任，由台北市議員簡舒培、王閔生聯手主持，現場綠營大咖雲集，民眾一度擠滿石牌國中，現場包括副總統陳建仁、民進黨副總統參選人賴清德、前行政院長游錫堃和民進黨議員鍾佩玲、陳慈惠等人都來站台，甚至資深藝人楊烈也來到現場獻唱。

2020士林北投區立委選戰，國民黨派出議員連任5屆的汪志冰挑戰現任立委吳思瑤，還有曾在民進黨的前新北市議員李婉鈺，呈現三姝對決的局勢；2016年，市議員吳思瑤以50.81％的得票率擊敗丁守中，藍天變綠地，這次吳思瑤面臨綠營出身的李婉鈺競爭，將會是激烈的選戰。

賴清德強調，2020大選是關鍵之戰，這次第一選區選戰混亂，尤其面對綠營分票的壓力，民進黨應該團結，全力支持第一名的好立委吳思瑤，政黨票支持民進黨。

游錫堃表示，吳思瑤曾是他的秘書，是民進黨培育的優質新世代，近期香港反宋鍾和新疆集中營等抗爭事件，讓「抗中保台」成為第一要務，民進黨一定要爭取國會過半，並把吳思瑤再次送進立法院；游錫堃也為吳思瑤披上競選彩帶，象徵正能量好立委。

北市議員鍾佩玲表示，吳思瑤的認真，讓所有選民都看的見，要繼續把選票投給吳思瑤，讓他替士林北投區的人民繼續服務；另外，時代力量議員黃郁芬也來替吳思瑤站台支持打氣。

吳思瑤競選總部成立，現場綠營大咖雲集，民眾一度擠滿石牌國中。（游念育攝）

吳思瑤競選總部成立，民進黨副總統參選人賴清德也來幫忙站台。（游念育攝）

吳思瑤曾任前行政院長游錫堃秘書，游錫堃大讚吳思瑤是正能量立委。（游念育攝）

資深藝人楊烈特地從嘉義北上趕來參加吳思瑤競選總部成立大會並獻唱祝福。（游念育攝）

(中時 )