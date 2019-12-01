「2019年韓國首爾國際發明展」在11月29日傍晚公布成績，台北城市科大資工系學生作品「藍芽酒精偵測智能安全帽」把酒精感測器安裝於安全帽中，若駕駛人喝酒則不會發動機車，該作品讓評審驚豔，榮獲特別獎與金牌肯定。

在「2019年韓國首爾國際發明展」中，台北城市科大榮獲4特別獎、4金、3銀、3銅好成績。其中，資工系學生湯元麒、高立瑜在副教授張獻中指導下完成的作品「藍芽酒精偵測智能安全帽」榮獲特別獎與金牌肯定。

生活中常發生許多件酒後駕車自撞身亡或撞死他人的意外，「藍芽酒精偵測智能安全帽」作品最主要是防止機車酒駕事件的發生，將市面上的藍芽耳機做為本系統的電力來源，酒精感測器安裝於安全帽中，駕駛人帶好安全帽時，系統才會開始檢測是否有喝酒，若駕駛人喝酒則不會發動機車，反之則可順利發動。

另外，許多騎士因為貪圖方便，下車處理一些事立刻就回來，車子也不熄火，結果機車被竊走，「藍芽酒精偵測智能安全帽」只要檢測到安全帽拿下，機車就會自動熄火，有防止機車被竊的功能。

電機系學生薛宇傑、蘇柏銓在副教授楊文治指導下完成作品「機車過彎之安全保護裝置」獲得特別獎與金牌肯定，該作品可應用在機車上，用以偵測轉轉彎中的機車速度、車身傾斜度與離心力，然後快速判斷該機車之過彎狀態，並於接近危險狀態時即時發出警報。

電通系學生王仲宇、江韋成在副教授蔡耀斌指導下完成的作品「智慧物聯網自動烘乾殺菌曬衣架」榮獲特別獎肯定，本創作主要目的是為了要解決在下雨天時，能讓衣物快速烘乾和防止衣物發出霉味，在衣架上加裝上風扇、溫濕度模組、紫外線燈條和LED燈條，讓掛在上面的衣物能快速烘乾和進行殺菌，當衣物乾的同時能透過客戶端傳送訊息給使用者，為了方便使用者在曬衣時可能因為照明不足而需要額外開燈，在上面有加裝LED燈條提供額外的照明。

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(中時 )