民進黨立委參選人吳怡農（中）與爸爸吳乃德（左）、媽媽林惠英（右）一起合照。（吳怡農競辦提供／張穎齊台北傳真）

民進黨立委參選人吳怡農造勢場合，支持者雲集。（張穎齊攝）

民進黨北市第三選舉區（中山、北松山）立委參選人吳怡農1日舉辦聯合造勢活動，吳怡農諷刺對手國民黨立委蔣萬安，在國安議題上完全不要模糊，而是要有堅定的立場；黨主席卓榮泰更痛批，蔣在有爭議性議題的關鍵時刻，都躲起來「萬安演習」，若吳怡農贏了蔣萬安，蔣就不是什麼儲備的台北市長人選。

吳怡農大造勢，黨內高層幹部、黨籍立委參選人與市議員雲集，包括副總統參選人賴清德、內政部長徐國勇、立委參選人許淑華、何志偉，且連退出時代力量的立委林昶佐、洪慈庸、北市議員林亮君、前社民黨召集人范雲、歡樂無法黨主席邱威傑都來站台，甚至連爸爸吳乃德、媽媽林惠英到場相挺，營造跨黨派大團結氣勢。

卓榮泰痛批，北市第三選舉區若被翻轉，蔣萬安就不是什麼儲備的台北市長人選，蔣在關鍵時刻都迴避爭議性問題，就躲起來「萬安演習」，但吳怡農不會迴避，且若無法成功下架國民黨不分區立委參選人吳斯懷，吳怡農就會幫我們看管好吳斯懷。

卓榮泰說，吳怡農從被徵召至今，都被肯定是打正面健康的君子之爭，蔣萬安則是國民黨強棒，雙強成為全國焦點，不過，吳怡農逐漸發現蔣在國會表現值得檢討，蔣在關鍵時刻都閃避，選民過去沒發現，但吳發現了，稱職的立委是幫人民找出社會問題，吳在最後40天能發揮戰力，兼具國防專業及健康陽光。

媒體詢問，有人說吳怡農贏，蔣萬安就去選台北市長，吳怡農說，蔣萬安是國民黨明日之星，背負很多期待要改造國民黨，但今天不管是選立委、市長、總統，我們要的是為國家發聲，特別在國安議題上，完全沒有模糊，要立場堅定，大家看到的怡農就是這樣堅定的立委。

對於蔣萬安出貼圖打空戰，吳說，他的空戰策略就是保持過去3個月來的努力，繼續往前走，臉書會繼續分享在國安及所有立場上的政見，讓大家知道他是什麼樣的立委，還有「農民曆」，讓大家知道他的所有公開行程，還有IG動態，讓大家知道他的努力。

至於蔣、吳被視為「政二代對決」，吳笑說，他爸媽就在這，他是爸媽的第二代，希望大家看到的是吳怡農會繼續努力往前走，並強調爸媽一直非常支持他，爸媽都很低調地在他辦公室當志工，今天這麼熱鬧場子，可以跟爸媽一起分享。

吳爸吳乃德則說，他跟很多人一樣，很期待怡農不忘初衷。吳媽林惠英也說，怡農是很好的候選人，期待兒子到中央。

(中時 )