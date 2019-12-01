林姓大提琴家去年發現妻子外遇，與李姓小王互稱「老公」、「老婆」，李男甚至趁他出差時「侵門踏戶」到他家同居、嘿咻，還被小孩撞見2人親暱舉動，憤而提告，法院判李男徒刑4月、緩刑2年，須提供120小時義務勞務確定，李男還被判賠80萬元。

林男控稱，妻子與李男在通訊軟體中互稱「老婆」、「老公」，雙方並互傳討論性愛過程，他懷疑妻子外遇，在他追問之下，始知2人自去年5月至10月間，多次在他住處、妻子娘家、汽車旅館等地發生性關係，控告李男相姦罪，台北地院因李男認罪，判處李男徒刑4月、緩刑2年，須提供120小時義務勞務確定。

林男另提告求償，控稱他去年開刀，術後疼痛難耐，無法自理生活，妻子因外遇不到醫院照顧他，反而與李享受魚水之歡，李趁他出差時，跑到他家與妻子同居，2人在他床上發生性關係。

林男指控，李男與他妻子在小孩面前作出親密接觸，讓小孩常常沒有安全感，會幻聽家裡有其他人，他為安撫小孩創傷，推掉許多工作陪小孩，認為李破壞他家庭，讓他身心承受重大傷害，精神受極大痛苦，夜不成眠，更需耗費精力安撫小孩，身心煎熬，對李提告求償200萬。台北地院判李男須賠償80萬元，可上訴。

(中時 )