經濟部輔導取得礦業用地SOP。（周毓翔翻攝）

時代力量立委黃國昌指控國民黨總統候選人韓國瑜岳父李日貴1998年在濁水溪西螺大橋附近的行水區盜採砂石，獲取暴利。對此，韓國瑜辦公室今天開記者會稱有開採契約，強調一切都依照政府法制化的流程，相關過程都合法，韓辦要求黃國昌更正說法，否則將會依照《選罷法》之意圖使人不當選提告。

韓辦顧問鄭照新指出，黃國昌指控李日貴盜採砂石，但事實上李日貴的大通砂石公司有獲得雲林縣政府委託的開採契約；他也強調要回到當年的時空背景來看，早年砂石業者都在河川中央開採砂石，沒有合法不合法的問題，後來政府才鼓勵業者移到河岸邊開採，李家都遵照政府法制化的過程。

至於黃國昌質疑洗選場為何可以從農牧地變更成礦業用地，鄭照新則拿出經濟部礦務局關於碎解洗選場合法化相關SOP計畫，因為當年提出改善計畫後，許多業者一時不知道洗選場要設置在哪裡，因此都接受政府輔導，其實相關資訊上網都查得到，不知道黃國昌有沒有去查一下。

鄭照新也提到，在蓋堤防道路其實是在地民眾的心聲，翻閱當年選舉公報就知道，許多參選人政見都有這一條；黃國昌把蓋河堤的目的性，曲解成替特定利益關說圖利，大通砂石場後來其實還沒歇業就已經停止開採，河堤完工是3月，同年12月就停止開採，開採時間只有9個月，只有這點時間要圖什麼利，要圖利為何不變更完成之後繼續申請開採？黃國昌根本含沙射影，把沒下文的證據，串成腦補的故事。

韓辦發言人葉元之表示，黃國昌簡直是影帝級，自己先編故事，再丟會議記錄，把不相干的事情擠在一起，黃國昌現在只是在消費自己累積的信用，因為他選情告急，病急亂投醫，任期最後一點點時間還要晚節不保，不管是想當打手還是馬前卒，都不夠格。

律師葉慶元則表示，如果立委開協調會構成圖利的話，那還真是法學大發現，不知道黃國昌自己就開了幾場？且為何要花社會資源來討論沒有違法的事情？反倒是黃國昌曲解事實，把政府輔導砂石業者合法化的事情，拿來造謠，可能構成《選罷法》意圖使人不當選罪責，韓辦考慮提告。

(中時 )