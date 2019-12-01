「大鬍子」哈登再次展現個人恐怖的得分爆發力，老鷹無奈成為苦主！哈登1日面對老鷹，全場投24中16，含三分球投14中8，罰23中20，攻下本季新高60分，外加8助攻、3籃板，幫助火箭158比111痛扁老鷹，也送老鷹10連敗。

這是哈登生涯第4次得分達到60分以上，追平喬丹並列史上第3，距離史上第2的「小飛俠」布萊恩還剩2場差距，只是跟張伯倫史上第1的32場得分破60，還有相當遙遠的距離，卻已展現哈登得分破壞力，他的生涯得分最高是61分。

哈登1日完全把老鷹的防守當作空氣，光在上半場，他就攻下31分，也幫火箭打完上半場取得81比52領先，沒想到他在第3節更是火力全開，單節轟進29分，要不是他在第3節槍響同時的三分球沒進，他就可把生涯得分推到新高。

可惜打完前3節，火箭已經取得誇張的127比73大幅領先，火箭總教練丹托尼沒道理末節繼續讓哈登上場創造紀錄，也讓末節完全變成垃圾時間，除了哈登，麥克勒摩也拿24分、13籃板，克萊門斯16分，韋斯布魯克15分、8助攻。

老鷹以崔楊37分最高，可惜就算他怎樣飆分，除了不可能贏過哈登，也沒辦法幫助老鷹止敗，目前老鷹4勝16敗，落到東區墊底位置，也跟勇士並列聯盟戰績最差球隊。

(中時 )