原PO的無骨牛小排。(翻攝自 Costco好市多 商品經驗老實說)

美式賣場好市多舉辦黑色購物節，吸引會員搶購。其中有網友就拜託友人排隊幫買美國頂級無骨牛小排，回家切開發現「一塊3008元，其中1/3是頂級牛油……」讓她傻眼「請問高級牛油有推薦的料理方式嗎？」

原PO在臉書「Costco好市多 商品經驗老實說」解釋，朋友告訴她這塊是現場阿姨大推的，還教說肉就是要挑又肥又厚的才好吃，沒想到切開來竟然長這樣，「本身食物是好的，只是牛肉跟牛油比例怪怪的」，勸大家以後要買真空包的肉，還是自己親自去挑吧！「晚餐吃的時候，真的是眼眶含淚一小口一小口咬著吃，畢竟能吃的肉不多。」

而網友們看到照片也笑說，「超過6成的油脂，超強」、「這不是雪花，是積雪了」、「這油多到過分耶」、「快退吧！你買到垃圾了」、「閉上眼吃....幻想這是和牛吧....」、「真空包本來就這樣啦，買分切好的也有很大機率遇到一堆修下來的牛肉放最底下，這個才幹」。

(中時電子報)