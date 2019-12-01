一架載有12人的單引擎小飛機昨（30）日中午在美國中西部南達科他州（South Dakota）起飛後不久即墜毀，造成機上9人死亡、3人受傷，媒體報導，當時當地正經歷狂風暴雪。

一架載有12人的皮拉圖斯PC-12單引擎小飛機30日中午自美國中西部南達科他州起飛後不久即墜毀，造成機上9人死亡、3人受傷，媒體報導，當時當地正經歷狂風暴雪。

美國感恩節假期遇上暴風雪。

綜合美聯社、美國廣播公司新聞網（ABC News）引述美國聯邦航空總署（Federal Aviation Administration，FAA）報導，南達科他州當地時間周六中午12時30分，一架皮拉圖斯PC-12（Pilatus PC-12）型單引擎飛機自張伯倫市（Chamberlain）起飛前往愛達荷州愛達荷瀑布（Idaho Falls）市，不料起飛後不久即墜毀。

意外造成機上9人罹難、3人受傷，死者包含2名孩童及1名駕駛。檢察官蘿索（Theresa Maule Rossow）表示，目前尚不清楚飛機失事原因，不過她提到當時天候狀況是強風暴雪，美國聯邦航空總署目前正趕往現場展開調查。

美國自28日起開始感恩節周末假期，不過美國國家氣象局（National Weather Service）已警告自周六起，美國西半部將壟罩在狂風暴雪中，包括南達科他州在內的北部大平原地區將降下6至12英吋積雪。

(中時電子報)