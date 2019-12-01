(12:15更新，補充最後比賽結果)年僅18歲的台灣現任桌球一哥林昀儒，今天上午11點在中國大陸成都舉行的2019 ITTF男子桌球世界盃，於男單準決賽單挑22歲的大陸世界球王樊振東，首局樊振東靠著幸運球取得局點打出信心，最終小林8比11、6比11、8比11、5比11直落四吞敗，無緣晉級決賽，下午4點半小林將和大陸馬龍爭季軍。

左手持拍的林昀儒之前4度和樊振東交手都在今年，小林只有在今年7月T2鑽石聯賽力退球王奪冠，其他三戰都吞敗，而包括上個月團體世界盃和奧地利公開賽，加上這次男子桌球世界盃4強戰，短短一個月小林三戰樊振東，可惜未能再添勝場數。

林昀儒是繼教練蔣澎龍在2001年勇闖男子桌球世界盃4強之後，第2位在這項大賽挺進男單4強的寶島好手，蔣澎龍創下紀錄那年，小林才出生，可惜這回球王高牆擋在前，林昀儒未能透過挺進決賽改寫蔣澎龍的紀錄。

稍早另一場男單4強戰，日本16歲小將張本智和前三局一面倒壓制31歲大陸名將馬龍，取得局數3比0聽牌，隨後馬龍奮起連追2局，第6局張本再要回氣勢，很快取得10比5分數領先，最終以4比2局數獲勝，收下今年男子桌球世界盃決賽門票，創下日本男將最佳紀錄。

今天稍晚預計下午4點半進行林昀儒和馬龍的季軍戰，張本智和與樊振東的冠軍戰則於5點半壓軸登場。

(中時 )