創作歌手魏嘉瑩推出第二張專輯《夜空裡的光》，首波主打〈我還是不懂〉MV上線一個月，已突破百萬點閱率，11月30日舉行簽唱會，包括好友黃奕儒、前輩八三夭阿電、宇宙人方Q現身力挺，阿電、方Q和小魏三人更合唱首度合作曲〈反正孤獨才是我的朋友〉。
阿電、小魏剛好同為漫畫「七龍珠」粉絲，拍攝MV時，小魏笑說，阿電朝她方向走來沒發現是他，「只注意到身上七龍珠衣服的弗利沙」，阿電特地帶來七顆龍珠送給她，祝福小魏像悟空一樣，集滿七顆龍珠遇見神龍可以許願，「我一次送上七顆就是要先幫忙小魏許願：《夜空裡的光》銷售長紅，12/20的同名演唱會順利成功」。
最近勤跑宣傳的魏嘉瑩，老覺得時間不夠用，還要為12月20日專輯同名演唱會練團，連體力都不太夠，收到方Q和阿電的祝福，她許願「希望神龍把她變成變種人，她希望可以擁有金剛狼那樣的復原能力，跑通告都不會累，也都不用忌口，不用休息，也不怕身體壞掉。」因為不想辜負歌迷和眾多好友的期待，她最近和工作人員討論要開始閉關練團，這樣才有最完美演出。「夜空裡的光」同名演唱會將於12月20日晚上在三創Clapper Studio舉行。
(中時 )
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