時代力量立委徐永明今日上午接受記者電訪，針對近日傳出宗教領袖悟覺妙天，轉彎支持蔡英文總統作出回應。徐永明批評，宗教團體是對岸勢力滲透的重要管道，如今民進黨為勝選而拉攏妙天，可見民進黨版本的《反滲透法》根本是在打假球。

近日傳出國會政黨聯盟主席，同時也是宗教領袖妙天，宣布支持蔡英文總統。但是過去妙天曾表態力挺國民黨總統提名人韓國瑜，如今竟大轉彎，此舉令外界認為不單純。

據了解，對岸使用資金，透過宗教團體滲透台灣，早已是公開的秘密。徐永明表示，近日時代力量為處理境外勢力滲透，已召開記者會主張修法，讓宗教團體納入《財團法人法》，接受監督。

徐永明指出，從近日傳出妙天支持蔡英文總統的事件可看出，民進黨為了選舉勝選，未來恐怕不敢處理對岸勢力透過宗教滲透，影響台灣選舉等情事，這也將導致民進黨版的《反滲透法》開了一個缺口。

徐永明提到，時力版主張讓宗教團體適用《財團法人法》，納入規範，並加重《財團法人法》的刑罰，如此才能真正完整防堵境外勢力滲透。徐永明批評，民進黨版的《反滲透法》，根本是在打假球，民進黨所為一切都是為了選舉考量。

(中時 )