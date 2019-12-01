鼻貼布貼起來的真的是粉刺嗎？「愛面子」的人常常使用各種鼻貼，看到滿滿一張都是一條一條的粉刺就感到成就滿滿！但食藥署指出，各種鼻貼布上佈滿密密麻麻黑點其實是皮膚正常分泌物「皮脂管絲」，並非粉刺！皮膚醫師更提醒，太常使用鼻貼，反而會引發毛囊發炎導致色素沈澱。

食藥署闢謠專區指出，許多人喜歡使用使用鼻貼來除「粉刺」是錯誤訊息。食藥署指出，鼻頭上密密的小黑點並非全是粉刺，大部分為「皮脂管絲」，主要是毛孔內正常分泌出的油質堆積成固狀，加上空氣中的油容易髒汙、日曬等，產生的過氧化物所形成的黑色沉澱。

林口長庚醫院美容醫學中心主治醫師、台灣皮膚科醫學會發言人黃毓惠表示，「皮脂管絲」是皮膚毛囊開口處的皮膚代謝物，主要是皮膚表面的皮脂、角質的「正常聚集物」，就算去除，沒多久也會再有，通常和個人體質有關，油脂分泌旺盛的人，就分泌的快。

黃毓惠表示，許多青春期的孩子喜歡用鼻貼拔除粉刺，但粉刺通常位於皮膚深處，光是以各類鼻貼產品也無法清除，過度使用就像就像一天到晚「用力拔毛」，會刺激毛囊造成紅腫發炎，反而早成色素沈澱。

食藥署責提醒，當皮膚有皮膚曬傷脫皮、皮膚受傷、紅腫、有傷口、青春痘（面皰）、皮膚過敏，或具有敏感型肌膚、濕疹、臉部乾燥等情形，或曾對貼布或絆創膏，易發生過敏、產生刺激反應者，都不宜使用鼻貼布。若要使用鼻貼布，建議一星期使用一次為宜，每次不超過15分鐘。

黃毓惠則建議，除了不要過度清潔，若皮膚油脂分泌較旺盛的人，可以嘗試擦一些果酸、Ａ酸類保養品，就能有助於改善。

(中時 )