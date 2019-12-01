民進黨新北市第三選區立委參選人余天1日上午至三重大同南市場掃街，媒體詢問民進黨的護國保台助選團，是否替余天助選？余天回應，助選團現在從南部北上，一定會到三重，目前預計本月20號上下會替他助選。

媒體詢問，國民黨立委擔心韓國瑜反向操作和不分區名單爭議，藍營立委認為選舉只能靠自己，問余天認為區域立委和不分區名單切割的了嗎？余回應「一定切割不了，怎麼可能切割的了」，他認為國民黨區域立委，一定對不分區立委名單不滿意，全台灣人民一定也不滿意，他不明白吳敦義到底怎麼想，不顧全台灣人民的反對，硬是要把爭議人物擺進名單。

是否要力抗吳斯懷，余天表示，現在要全民下架吳斯懷，要把國民黨政黨票降到159萬以下，讓吳進不了立法院；今日下午蔡英文總統舉行連任競選總部成立大會，余天表示，他的攤位擺設棉花糖，還有卡拉OK，希望民眾共襄盛舉。

(中時 )