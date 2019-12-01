高雄巿議員陳致中認為高雄巿長韓國瑜進香港中聯辦、見國台辦主任，形同接受一國兩制，已涉犯外患罪，向高雄高分檢告發，檢方認定「九二共識」與「一國兩制」內涵不同，支持九二共識不等於支持一國兩制，今年8月簽結。

陳致中告發認為，香港中聯辦為大陸執行一國兩制的核心單位，韓國瑜今年3月22日訪港時，未經我主管機關授權，即進入中聯辦，同月25日又到大陸深圳會見國台辦主任劉結一，表示支持九二共識，等同已實質接受一國兩制。

陳致中告發韓國瑜涉犯刑法外患罪，但檢方認為，「九二共識」源於1992年香港會談，當年兩岸雙方對一個中國有共識，但對一中的內涵沒有共識，後來陸委會主委蘇起才以「一個中國、各自表述」，自創「九二共識」名詞。

既然兩岸對「一個中國」的內涵未達共識，蘇起所謂的「九二共識」僅表明「一個中國、各自表述」，與大陸所述的「一國兩制」已屬完全不同概念，檢方因此認定，韓國瑜口述支持九二共識，不等於就是支持一國兩制。

檢方指出，韓國瑜進香港中聯辦及會見劉結一時，都有媒體貼身採訪，韓的身分也僅是高雄市長，如何能與香港中聯辦及國台辦官員約定任何有關國家主權事項？因此沒有刑法外患罪的「通謀」外國，意圖變更我國領域。

檢方另說明，韓國瑜今年4月在市議會答詢時已強調「不接受一國兩制」，今年6月雲林造勢，也提到台灣人不可能接受香港、澳門的一國兩制，有機會擔任總統，絕不會讓「今日香港、明日台灣」，難認他有通謀外國的意圖。

(中時 )