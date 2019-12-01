民進黨北市第三選舉區（中山、北松山）立委參選人吳怡農的爸爸吳乃德（左）。（張穎齊攝）

民進黨北市第三選舉區（中山、北松山）立委參選人吳怡農（左）1日舉辦聯合造勢活動，邀請到副總統參選人賴清德（中）、內政部長徐國勇（右）等大咖站台。（張穎齊攝）

為父報仇！民進黨北市第三選舉區（中山、北松山）立委參選人吳怡農1日舉辦聯合造勢活動，邀請到副總統參選人賴清德等大咖站台，吳致詞一度哽咽，大爆祕辛，指出父親吳乃德以前在辦黨外雜誌，被貼上政治不正確標籤，讓他很氣憤說「蔣經國是壞人，害我爸沒工作！」直言絕對能打敗先總統蔣經國的孫子蔣萬安。

吳怡農表示，今天他的爸爸吳乃德、媽媽林惠英都有來現場，爸媽從小教他，有些事比個人還大還重要，爸爸一輩子秉持這樣的精神在工作，曾在蔣經國時期辦過黨外雜誌，卻被貼上政治不正確的標籤，即便如此，但仍值得。

吳怡農自爆，蔣經國在他就讀小學時過世，當時他就很氣憤地跟同學說「蔣經國是壞人！害我爸沒工作！」媽媽還因此到學校看他發生什麼事，而他永遠無法想到，他會跟蔣經國的孫子蔣萬安變成對手。

吳怡農哽咽說，爸媽讓他出國念書，還到全球最頂尖的銀行高盛工作10年，讓他看清世界，其實沒人叫他回台，他只知道要回家，為台灣做有意義的事；民進黨先烈鄭南榕有句話「如果必須死1000次，必須死在那裡，如果生1000次，必須生在那裡」，世上沒有一個國家會因為國名、國旗、國歌，讓我們人格、國格受到挑戰，從前總統李登輝、陳水扁到蔡英文總統執政，對岸對台挑戰沒有停過。

「蔣萬安絕對能被打敗！」吳怡農說，他曾在賴清德指導下於行政院工作，沒人叫他來選艱困的北市第三選區，但這選區絕對能翻轉，蔣絕對能被打敗。

此外，造勢現場有一段小插曲，無黨籍立委林昶佐在致詞時，一度口誤喊「全面支持吳斯…」語未落，趕緊更正說「是全面下架吳斯懷！」

(中時 )