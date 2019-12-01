為了喚起大眾對愛滋平權相關議題的重視，由郭蘅祈發起第二屆「愛之日常音樂節」，11月30日、12月1日兩天於台北華山LEGACY舉辦，號召25位歌手演唱共同獻聲公益主題曲〈現在開始做朋友〉。而2場演唱會分別邀請萬芳、徐佳瑩、魏如萱、楊乃文、李英宏、李壽全、伍思凱、陶晶瑩、彭佳慧、江美琪全都「無酬」力挺獻唱，昨徐佳瑩和魏如萱首度同台合唱，兩人選唱魏如萱的〈香格里拉〉，徐佳瑩坦言練團時太認真享受魏如萱的歌聲，竟然忘了唱自己的部分。

徐佳瑩昨在「愛之日常」音樂節帶來多首好歌。（愛之日常音樂節提供）

徐佳瑩昨演唱〈現在不跳舞幹嘛〉、〈懼高症〉、「尋人啟事+失落沙洲+言不由衷」組曲及〈是日救星〉讓現場歌迷大合唱。徐佳瑩透露今年台中跨年將帶band演出，也期許新專輯明年能推出。剛推新專輯《藏著並不等於遺忘》的魏如萱，即將在台北跨年，笑說「我的舞台會很漂亮，年底、年初三場專場演出票都賣完了，超開心！」

第二屆「愛之日常」音樂節由萬芳、徐佳瑩、魏如萱、楊乃文、李英宏打頭陣演出。（愛之日常音樂節提供）

萬芳原選唱鳳飛飛〈祝你幸福〉、楊乃文選唱〈祝我幸福〉，在郭蘅祈的靈機一閃，規劃將兩人選唱的歌曲旋律、歌詞重新組合成「新歌」〈祝你我幸福〉，萬芳對於郭蘅祈的安排佩服不已「二首歌詞的搭和有一種溫暖的感覺，祝福別人的同時，其實也是祝福自己！」萬芳接下來將忙跨年演出、以及台東鐵花村小型音樂會，明年逢出道30年，他將計劃推出全新專輯及籌備演唱會。剛推出新專輯《越美麗越看不見》的楊乃文，前陣子因為密集在台北、北京兩地做唱片宣傳讓她不小心感冒，在彩排時還抱病上陣，可說十分敬業！

第二屆「愛之日常」音樂節由萬芳（右起）、楊乃文、李英宏、徐佳瑩打頭陣演出。（愛之日常音樂節提供）

(中時 )