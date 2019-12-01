◎動物園妝點新厝 讓猴小孩不無聊
將於年底重新開幕的新竹市立動物園，暖場活動已陸陸續續展開，市府近日讓親子製作「動物玩具」布置在動物棲地，馬來猴有專屬的輪胎遊具，浣熊則有罐裝飼料遊具，讓孩子從布置動物園新家的過程中，學習重視動物生命。
◎逃離種貓命運 金吉拉抓蚊子報恩
金吉拉Adobe今年已經4歲了，看到有人進屋，便湊上前來磨蹭，親人的樣子，完全看不出牠坎坷的身世。
◎肉凍的誘惑 浪喵伸出貓爪任人剪
小潔2年前經過寵物店時，對才剛出生不久的流浪貓「Orange」一見鍾情，馬上帶回家領養，頑皮的「Orange」最愛趁她忙於報告時，擠在電腦旁湊熱鬧，讓她又好氣又好笑，所幸「Orange」非常貪吃，只要以肉凍誘惑，再難的剪指甲都能游刃而解。
◎偽裝大師竹節蟲 逗樂小朋友
遠東集團今年邁入70周年，位在花蓮的亞泥生態園區特別讓最受歡迎的「偽裝大師」竹節蟲們「結伴出訪」，首站在遠東巨城購物中心開展，生態解說員向小朋友介紹竹節蟲外，並把竹節蟲放在小朋友手上，大玩接力賽或爬到身上，讓小朋友驚喜連連。
◎蜜袋鼯嬌滴滴 忍不住抱緊處理
養過鴨、魚、貓、狗等各類寵物，資歷逾20年的JOJO，最後情定蜜袋鼯，因為可愛會撒嬌，體積小又方便攜帶，她走到那裡都會帶著心愛的MOMO，一天都不能分離。
◎吉娃娃有怪癖 睡覺要翹屁股
桃園一隻吉娃娃「阿福」外表和一般小狗沒有不同，但卻有個「怪癖」，睡覺堅持屁股要翹高高，有時滑落還會趕緊恢復到原本的「翹屁」姿勢，模樣超逗趣，飼主劉小姐一度把牠拍成影片放上網，引發網友熱議，直讚「超萌」。
(中時電子報)
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