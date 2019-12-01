市場樂觀看待陸美貿易談判發展，及油國減產協議朝正面發展等因素影響，推升油價連四漲！中油宣布自明（2）日凌晨零時起各式汽、柴油價格每公升各調漲0.2及0.3元，調整後，92無鉛汽油每公升27.1元、95無鉛汽油每公升28.6元、98無鉛汽油每公升30.6元、超級柴油每公升25.0元。

中油表示，本周調價指標7D3B周均價為每桶63.76美元，較前周62.53美元上漲1.23美元，新台幣兌美元匯率無變動，國內油價依公式計算漲幅為1.57％，本周92無鉛汽油及柴油因未超過亞鄰最低價，故汽、柴油應各調漲0.2及0.3元，足額調整。

不過，市場人士指出，目前時令正值傳統原油需求淡季尾聲，可留意氣溫逐步下滑，冬季用油需求提升的幅度。OPEC方面將於12月5日召開產能會議，是否擴大減產規模將牽動國際油價走勢，同時需觀察沙烏地阿拉伯阿美石油公司近期將於該國市場IPO募集狀況，以及伊朗重啟離心機提煉濃縮鈾的後續發展等等消息面及地緣政治情勢。由於美國新增輸油管線逐步啟用，美國原油日產能將逐步提升，因此全球供需仍逐步轉往供過於求發展，OPEC會議，是否有擴大減產規模，將為2020年全球原油供需是否重返供過於求的觀察重點。

(中時 )