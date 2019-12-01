護理師李小姐分送小禮物給大家分享好運。（張妤綾提供／廖素慧嘉義市傳真）

來自嘉義、任職醫院的白衣天使李小姐，與3名友人到千葉火鍋嘉義店吃火鍋，朋友請客，她參加抽獎，從全台52萬多張摸彩券中抽到價值156萬元的BMW名車，沒花半毛錢就抽中大獎，超級幸運，1日領獎，她高興得分送聖誕幸運糖，把好運分享給大家。

千葉火鍋嘉義店公關張妤綾說，該集團舉辦15周年慶全台抽獎活動，最大獎是價值156萬BMW百萬名車，有52萬多張抽獎券，在嘉義某醫院當護理師的李小姐幸運抽中大獎。

32歲未婚的李小姐，當天與3位好朋友到嘉義店聚餐，好友請客，拿到抽獎券時，沒有抱太大希望，但還是寫寫看，10月30日突然接到藝人沈玉琳打來電話，告訴她抽到BMW汽車，當時她都嚇傻了，還以為是詐騙集團，後來證實她中大獎，欣喜若狂。

李小姐與在台北的男友分享這個意外驚喜，但還沒有告訴父母親及家人，今天領獎後要開新車回家，給家人一個大驚喜。

張妤綾說，全台千葉火鍋將12月還有優惠活動，12月壽星至各店用餐75折優惠，會員卡壽星折扣更優。

(中時 )