毛加恩與造型師羅雯11月29日舉行婚禮，兩人原本邀請摯友高以翔擔任伴郎，無奈他赴陸拍攝節目《追我吧》驟逝。與高以翔擁有多年深厚情誼的毛加恩得知消息痛哭整天，最後仍決定如期舉辦婚禮，毛加恩在婚禮上特別播放高以翔的紀念影片，並選擇1日凌晨在社群軟體公開這段影片，4分鐘影片滿滿淚點。

高以翔（前排左）、Bella（前排右）情侶與毛加恩（後排右）一家人聚會。（摘自毛加恩IG）

只見影片中，毛加恩與高以翔總是一起歡笑，不管是親友的聚會，還是其他活動上，兩人總是充滿笑容。高以翔的溫暖、善良及好人緣，片中也隨處可見，無論是他與好友們慶生的歡笑時刻，還是在球場奔跑的陽光模樣，以及照顧小動物的暖心面貌，不同樣貌的他，不管是鄰家大男孩的居家，還是西裝筆挺的紳士，都給人滿滿溫暖。

正如毛加恩所寫，高以翔帶給親友的感動，絕非一支影片能呈現，雖說如此，他還是希望可以在這麼短的製作影片時間，尤其是在婚禮的重要時刻，播放這段影片向摯友高以翔致意，兩人深厚情誼令人感動。

(中時 )