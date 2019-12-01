國民黨總統參選人韓國瑜1日回防高雄，連趕8場為黨籍立委參選人輔選，他第3站來到仁武區，為徐慶煌拉抬聲勢。韓國瑜酸蔡英文總統到了選舉就亂開支票，上演「狼來了」戲碼。

韓國瑜表示，蔡英文總統來輔選，說林園這個捷運沿線，全部中央付，結果呢？如今要選舉了，又狼來了、狼來了。

他指出，高雄市政府被逼得沒辦法，高市府再擠出800萬元，規畫林園捷運線。韓國瑜認為，執政黨不能到了選舉，什麼都答應民眾，但選完，也就結束了。這怎麼得了，搞得高雄市議員每次罵他。

至於水產品的問題，還有地方建設，觀光客如何來這個地區，韓國瑜也都很關心，他表示，他不是吹牛，如果這一次徐慶煌順利高票當選，韓國瑜也順利當選，整個仁武、鳥松、大寮、林園是總統戶籍所在地；高雄幾十年沒有出過總統，如果這次他當選總統，加上立法委員全力配合，他有把握把當地經濟做好。

(旺報 )