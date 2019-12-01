台中市議員楊典忠1日在文昌街舉行總統蔡英文、立院副院長蔡其昌清水後援會成立大會，逾千人鄉親到場把整條文昌街擠得水洩不通；行政院副院長陳其邁、立法院民進黨團書記長李俊俋、會計師全國聯合會理事長黃奕睿到場站台支持。楊典忠說示，這次大選是場展現台灣民主自由價值的選舉，用選票肯定『實在做事』的民進黨候選人。

楊典忠表示，身為民進黨從政黨員就註定比別人辛苦，蔡總統除減稅、提高基本工資外，長照2.0與社會住宅最令人有感，最近又提出0到6歲育兒津貼，相信可以減少年輕夫婦的負擔；副院長蔡其昌更厲害，明明早上在清水梧棲一大堆學校、道路地方建設會勘，中午打開電視新聞他竟然又出現在立法院主持院會。

楊典忠說，「蔡其昌時常跟他說，中央經費我來爭取、地方配合款與執行進度由你掌握，中央地方合作無間才能把海線建設工作做好」；民進黨就是『會做事』的團隊，明年三張選票總統、立委、政黨票投給民進黨，台中港區會更發展、台灣未來會更有希望。

行政院副院長陳其邁表示，明年1月11日總統支持蔡英文、立委蔡其昌，第三張政黨票要投給民進黨，國民黨的不分區立委名單竟然提名吳斯懷，台灣的將軍竟然跟中國主席聽訓，如果國民黨不下架吳斯懷，我們就用選票下架國民黨。

立院副院長蔡其昌指出，蔡英文總統執政三年多來成績豐碩，失業率最低、每年基工資調薪、股市、經濟成長率亞洲第一、社會福利長照制度都不斷升級，明年國家總預算首度出現平衡，不再出現赤字預算，小英總統是台灣有史以來最會持家的總統。

蔡其昌強調，第三張政黨票千萬要小心投，國民黨提名的不分區立委吳斯懷最有問題，這些將軍們過去教我們反攻大陸、殺朱拔毛，結果現在卻去中國聽訓、立正站好，投給國民黨等於贊同這種離譜的情況發生。後援會最後在贈送包粽、好采頭與當蒜聲中結束。

＃2020選戰＃總統＃立委＃蔡英文＃蔡其昌＃楊典忠＃陳其邁＃不分區＃ 小英＃ 吳斯懷＃預算＃不分區

(中時 )