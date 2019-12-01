台中佛教正德醫院12月1日盛大舉辦醫療大樓落成典禮，親民黨總統參選人宋楚瑜應邀致詞。（馮惠宜攝）

台中佛教正德醫院12月1日盛大舉辦醫療大樓落成典禮，蔡英文總統親臨剪綵。（馮惠宜攝）

歷經四年興建，台中佛教正德醫院12月1日盛大舉辦醫療大樓落成典禮，親民黨正副總統參選人宋楚瑜、余湘也應邀到場，宋楚瑜在致詞時表示，他也跟台中市所有的鄉親一樣，一樣關心火力發電的問題，他還說這個醫院不就是要照顧那些得癌症的病患嗎？並說，不是得病後去照顧，是希望不要得病，從政做的功德就是要防微杜漸。

歷經四年興建，由佛教正德基金會籌建以安寧緩和醫療及癌症末期照護為主的社區專科醫院「台中佛教正德醫院」12月1日盛大舉辦醫療大樓落成典禮，數千信徒與志工齊聚，政商雲集，包括總統蔡英文、親民黨主席宋楚瑜，以及前立法院長王金平，台中市長盧秀燕前立委顏清標、立委沈智慧、張廖萬堅、黃國書等人都到場致賀。

宋楚瑜和余湘連袂出席，他在致詞時特別表示，四年前和王院長等人一起出席動土典禮，看到今天這樣漂亮的醫院終於落成，給我三個非常重要的啟示，出家人都可以有這麼好的執行力，這就是表示說，只要有誠心、認真的一步一腳印的，就可以把我們共同所期盼要做的事情落實的完成。

他還說，正德基金會常律法師他用入世的來做大功德，他和在座的各位政治人物，公門好修行，都是同門，因為都是在做功德，政府和宗教都關心生、老、病、死、苦，這一次他願意出來，也就是要做功德，解決生、老、病、死、苦這些事情，官員吃得苦中苦，百姓便為人上人，官員聽基層的心聲，好好去替他們解決這些問題，就是在做大功德。

他還說，自己和跟台中市所有的鄉親一樣關心火力發電的問題，這個醫院不就是在照顧那些得到癌症的這些病患嗎？坦白講，不是得病後去照顧，是希望不要得病，所以從政的人做功德，是發自初心，從第一步開始做起，能夠讓大家覺得政府防微杜漸，把這些事情好好做好。

他並且期許，要學學宗教界的好朋友們的執行力，說到要做到，大家一起共同為台灣創造未來。

(中時 )