犯案賓士座車。(曹婷婷攝)

葉男上車畫面。(翻攝畫面／曹婷婷台南傳真)

男子1500萬現金買虛擬貨幣遭劫走畫面曝光

歸仁副分局長張翊雋說明案情

上個月28日傍晚，屏東葉姓男子透過網路與虛擬貨幣賣家敲定一筆50萬泰達幣，市值達1500萬，葉男用背包、行李箱裝著1500萬現金和賣家約定高鐵台南站面交，未料一上車卻被推下車、裝有現金的背包跟行李箱都被劫走，過程不到2分鐘，歸仁警分局獲報，前晚逮捕吳姓等4名涉案人，但贓款仍無下落，4嫌否認犯行，但堅稱拿到的是「一堆白紙」。

警方目前正在偵訊中，案情仍有諸多細節待釐清。據了解，葉姓被害人疑到高鐵台南站3號出口，揹著大背包和一只小行李箱，一共裝有1500萬元現金準備交易，沒想到剛搭上約定好的黑色賓士，就遭車上人士搶走現金，隨即被踹下車，他死不鬆手，葉男一度遭拖行10公尺，葉男為此手腳多處擦傷，整個犯行過程不到2分鐘。

歸仁警分局組成專案小組偵辦，但發現該輛黑色賓士車車牌為失竊車牌，警方鍥而不捨，以車追人，昨天傍晚逮獲35歲、有多項前科的吳姓男子共4名嫌犯，並查扣該輛黑色賓士，帶回4人偵訊。

嫌犯初步坦承有搶東西，辯解是接到「命令」負責動手執行，但相關供詞避重就輕，也聲稱「不知道裡面有1000多萬」，由於案情疑點重重，警方強調，全案仍待進一步釐清，將依強盜罪將4人送辦。

(中時 )