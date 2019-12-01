高麗菜近來又爆出超種，根據農糧署11月25日公布的數據，11月中旬的出苗量高達711萬株，相隔7旬再度達紫色警示燈號，11月上旬雲林土庫地區的高麗菜產地價格只剩每公斤4.35元，已在種植成本邊緣，如今又傳出出苗量暴增，讓明年1月下旬的高麗菜價浮現危機。

今年8月下旬，高麗菜苗出貨量首度達到718萬株，當時農糧署就亮起紫色燈號示警，表示農民再繼續搶種，恐造成未來價格崩盤，結果雲林縣土庫鎮10月平均價格率先崩盤，跌到只剩每公斤3.11元的價格，低於農委會所計算的每公斤種植成本。

去年農糧署統計的成本資料指出，高麗菜的每公斤生產成本約在4.17元至4.36元不等，而新北市三重果菜市場以及桃園果菜市場分別在10月25日及11月17日出現每公斤不到3.5元的價格，讓超種所引發的效應開始浮現。

不過進入到10月下旬，農民對於種植高麗菜仍相當熱衷，農糧署的育苗售出資料已連續3旬亮出紅色警示燈號，到了11月中更是今年第2度的亮出紫色燈號，讓農糧署不得不提出「再繼續種下去可能賠本」的警告。

而今天全台高麗菜價格最低的出現在南投，以每公斤平均8元作收，其中品質較好的上價僅15元，較昨天跌5元，平均價格也下跌23％，到貨量1501公斤也比昨天減少22％。

(中時 )