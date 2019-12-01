郵局員工今上街頭爭取同工同酬。（陳君瑋攝影）

中華郵政16年前公司化後，出現同樣工作性質的員工，職務加給不同的問題。台灣郵政產業工會號召全國各地的郵工今日上街頭，逾500名員工上午自各地集結到交通部，一路走向監察院，再至行政院遞交陳情書，訴求相同工作職務加給應同酬、國營事業「用人費率」制度鬆綁。

為爭取放寬用人費率、以達公平合理待遇，全國各地的郵政員工1日上午從北中南東、離島集結至交通部前。桃市產總、貨運倉儲工會、華航企業工會、鐵路產業工會、空服員工會，以及時代力量立委參選人林佳瑋均到場聲援。

林佳瑋表示，一個送信的郵差，居然可以有保公保的、有保勞保的、甚至有根本什麼保都沒有的自然人承攬，發生職業災害，被狗咬了，有的算職災，有的不能算，明明大家做同樣事情，卻有同工不同酬的狀況，一定要改革。

台灣郵政產業工會副理事長陳廣志表示，中華郵政是一家很賺錢的公司，怎會賺到去苦到年輕世代員工，為什麼職務加給不平等？同樣在窗口工作，轉調人員有4800元職務加給，但年輕世代竟然沒有；同樣在外送信，為何你領收投津貼3535元，而我領職務加給6005元？16年了，老董說明年會積極爭取，但受限於國營事業的天條，人事費用平均不得超過過去三年，試問哪裡來的預算能夠送到交通部、送到行政院再送立法院審？我們已經忍很久，不希望兩種身分的人彼此間在公司互相攻擊。

中華郵政自2003年改制公司後，設計出兩套薪資制度，改制前進來的員工仍具公務員身分，但稱為轉調人員，新進員工含約僱人員則屬於一般勞工，稱為職階人員，兩者人事制度不同，起薪、薪級、加給、升遷及其他權益事項如各類假別，均產生同工不同酬的制度性歧視現象。

台灣郵政產業工會取得2228份郵政員工連署，12月1日走上街頭爭取郵工權益，自交通部出發，一路步行至監察院後，前進行政院遞交陳情書，期盼行政院在最短時間內，解決因用人費制度的缺陷而衍生的諸多問題。

(中時 )