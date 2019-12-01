透過實際行動來宣導及維護臺灣山林生態環境，大手牽小手一起落實環保行動，一同參與淨山活動。（台中市政府觀旅局提供／陳世宗台中傳真）

台中市潭子區新田2、3號登山步道日前進行邊坡崩塌整治、路面排水改善及木棧道整修等工程於11月底如期完工。中市府觀光旅遊局為宣導步道維護相關訊息及喚起民眾共同維護山林的環保意識，1日上午8時起於新田登山步道辦理「新田登山步道整建完工暨淨山活動」，由副市長楊瓊瓔率領市府團隊參加，盼透過實際行動來宣導及維護臺灣山林生態環境，大手牽小手一起落實環保行動，一同參與淨山活動。

楊瓊瓔表示，今年新田2、3號登山步道整修等工程甫完工，除提供市民舒適又安全的健行好去處，也盼透過此次的淨山活動讓大家以實際行動維護環境，齊心為美麗的新田登山步道盡一份心力。

參與淨山活動不僅讓步道環境更乾淨、優美，淨山之餘，也能增強心肺功能，體驗新田步道山林的美景、漫步在幽靜的樹林裡並享受森林浴，進而激發珍愛環境的關懷之情，讓觀光發展與環境保護取得平衡、永續發展，相當有意義。

觀旅局林筱淇說，活動地點位於小百岳聚興山的新田登山步道1號及2號步道為主（長度2公里），從新田登山步道停車場出發，沿途有相思樹、黑板樹、竹林等各式闊葉林樹種，讓來登山健行的民眾浸沐在芬多精的 SPA 中；透過淨山清潔來保護山林，體驗大自然登山趣外，藉此達到環保減塑目的。

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