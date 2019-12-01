旺旺集團董事長蔡衍明先前在自己經營的社群頻道上，評論現今的政治環境，提到對台灣政治失望，希望國民黨總統候選人韓國瑜當選後，不要讓大家失望。但這段話卻遭到《三立新聞》去頭去尾下標，扭曲成為蔡衍明對韓國瑜失望。對此，蔡衍明發聲明表示，「針對《三立》的斷章取義，不排除提出法律告訴」。

蔡衍明的網路談話被《三立》斷章取義，還他原來的談話是這麼說的：「其實我對台灣政治真的失望。這麼多黨，尤其現在你說民眾黨也好，親民黨也罷，新黨也好，大家都是說要做這次的選舉、這個立法委員都是想要做一些關鍵少數的政黨。關鍵少數的立委，什麼叫做關鍵少數的立委？就是大家認為這一次即使選完了，2020年不管誰當選以後，還是會藍綠惡鬥，是不是這樣？」。

蔡洐明說，現在離2020剩下多少的時間，這樣算下來只剩下50天的時間，你(韓國瑜)只剩下50天應該要說你要是選上了你要做什麼？你到底有什麼重要的政策想要改進？不是只有說我現在準備要補貼多少，這樣說補貼多少，好像是買票一樣，(韓國瑜)應該說你有什麼新的想法來改變整個台灣。「到目前我看起來，坦白說，我內心是失望的。」

蔡衍明指的是對台灣政治失望，希望韓國瑜以後不要讓庶民們失望，卻被《三立》下標扭曲，說是對韓國瑜失望。對於《三立》的「斷章取義」，將「不排除提告，以正視聽」。

旺旺集團董事長蔡衍明發表聲明，對於《三立》的「斷章取義」，將「不排除提告，以正視聽」。(圖/截自 中天新聞 )

蔡衍明同時也說，韓國瑜跟蔡英文兩個人說起來，蔡英文有這個台獨黨綱兩岸就不可能好，這麼簡單的事情。台灣人難道會去計較你有沒有台獨黨綱。妳（蔡英文）把它（台獨黨綱）拿掉就好了，這樣兩岸就好了，兩岸就太平了。

(中時電子報)