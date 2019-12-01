新北市政府與雲林縣合作，1日在遠百板橋中山店1樓廣場舉行「新北享家Bar台－雲林週展售會」，邀請遠赴新北打拼的雲林弟子，回憶家鄉熟悉的美味。現場新北市侯友宜市長變成鑽石級拍賣員，熱情地推銷雲林縣農友帶來如古坑柳丁、玉女小番茄、黑金剛花生、西螺醬油等在地特色農產，一同品嚐季節限定的好滋味。

侯友宜表示，在新北市的400萬人口中，有許多來自全台灣各縣市的民眾，市府藉農產品「通路三箭」行銷企畫，每月以不同縣市為主題，舉辦「新北享家Bar台」這個農產品交流展售會，今天以「雲林縣」做為主題，展售古坑柳丁、玉女小蕃茄、黑金剛花生等雲林特色的新鮮農產品，未來更有台中、宜蘭等地為主題的企畫展售會，希望民眾「呷厚道相報」，一同支持最優質的國產品。

今日上午活動一開買，現場立刻一掃而空，參加的民眾表示，今天的展售會不只有香甜的古坑柳丁，還有越吃越涮嘴的黑金剛花生，期待下個檔期再來挖寶。

新北市雲林同鄉會長林進忠表示，來自雲林縣的玉女小蕃茄，鮮紅的果皮垂涎欲滴，酸酸甜甜、一口一顆剛剛好，彷彿回憶起在故鄉年輕時的戀愛滋味。

農業局長李玟表示，新北市是全台最大消費地，透過「享家Bar台」展售會，推廣各縣市以及本市的優良農特產，開拓全台農產品銷售管道，讓市民享用家鄉美味優質、經濟實惠的新鮮農產品，不用離開新北市也能慰勞鄉愁。

電商通路部分，目前果菜公司已成立[email protected]官方團購群組（名稱：新北果菜鋪，可掃QR Code加入），歡迎有興趣的民眾參加該團購群組取得第一手優質農特產購買訊息。

(中時 )