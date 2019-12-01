太空人2017年拿下隊史首冠，今年再度闖進世界大賽後輸給國民，不過卻在季後爆出偷暗號疑雲，運動家和太空人同屬美西球隊，今年上半年效力於運動家的王維中也遇過太空人，不過他坦言當時沒有特別注意這件事。

偷暗號事件是由前太空人投手菲爾斯(Mike Fiers)所爆料，表示2017年球隊用電子儀器偷捕手暗號，菲爾斯今年轉戰運動家，與王維中短暫成為隊友，本月月中出面踢爆此事。

不過王維中今年2度對上太空人，其中1場在太空人主場，10打數僅被敲1支安打、無失分，王維中回憶今年在太空人主場出賽的情況，「那幾天很常在牛棚熱身，前一戰對上雙城也有出賽，身體滿疲勞的，所以也沒有注意這麼多。」

王維中進一步表示，通常在場上投球時，捕手若發覺異樣，可能暗號遭到破解時，只會跟投手說要換個暗號，不過特別說暗號被偷，這樣容易影響投手，若二壘有人時也會換一組暗號。

王維中與爆料的菲爾斯沒有太多接觸，他認為因為菲爾斯待過太空人，才知道球隊內部情況，自己在對戰太空人時則沒有特別注意到異樣。

日前小熊投手達比修有曾說，有注意過其他對手在打擊時眼神會飄向別處，被猜測也有偷暗號嫌疑，王維中對此則說，「可能達比修真的是王牌投手，我比較沒注意這麼多，且如果打者要看牛棚，除非像觀眾一樣拿望遠鏡，不然應該不太可能。」

(中時 )