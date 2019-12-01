台灣教授協會會員李欣芬日前將一邊一國行動黨定位為「反英黨」，指控若導致民進黨國會無法過半，就抵擋不住紅統勢力入侵。一邊一國今天聲明強調，無法接受這種似是而非的立論，該黨絕對不是為了前總統陳水扁個人而成立的政黨，對於總統人選也採開放立場。

李欣芬日前撰文，反對將政黨票投給一邊一國行動黨，一邊一國行動黨今天由發言人陳昭姿發表聲明指控李欣芬「如此似是而非的立論，本黨無法接受」。

陳昭姿指出，該黨精神領袖是陳前總統，他是民選四位總統當中，唯一在任內喊出「台灣中國一邊一國，台灣是主權獨立的國家」。感謝李在扁被關入黑牢期間，寄卡片關心，赴北監聲援，代表李欣芬認知，扁案是政治事件。

她說，營救陳水扁總統之舉，正是延續台灣中國一邊一國的主張，更是對抗國共聯手反獨反台的邪惡力量，相信這樣的信念，也為長期參與本土社運的李欣芬所認同。

聲明中強調，若以台灣和中國之間為楚河漢界，一邊一國行動黨不但是站在與民進黨的同一邊，而且是堅守在民進黨創立的出發原點，該黨自許為民進黨的防腐劑與監督員，「為民進黨扮演黑臉，說民進黨不敢言，行民進黨不便行」，李欣芬應該感謝一邊一國行動黨的存在，如何會懷疑會導致紅統勢力入侵？

一邊一國指出，該黨絕不是為了陳水扁個人而成立，如是，不需要等到今日才創黨。正如許多扁友超過十年來的作為，不是為了搶救陳水扁個人，而是因為扁代表了正港的台灣人總統，陳水扁的命運就是台灣命運的縮影，被加諸的手銬與黑牢，正是代表今日藍紅勢力擬加諸台灣人民的企圖。

聲明中也指出，李欣芬錯置該黨對總統人選的立場，該黨自始的目標是進入國會，為台灣人民與土地發聲，名稱也清楚說明了該黨的國家立場。對於總統人選，「本黨尊重黨員，採開放立場，本黨深信黨員會做出符合黨章的決定」。

(中時 )