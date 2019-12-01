台中佛教正德醫院12月1日盛大舉辦醫療大樓落成典禮，蔡英文總統應邀到場致詞並剪綵。（馮惠宜攝）

台中佛教正德醫院12月1日盛大舉辦醫療大樓落成典禮，蔡英文總統應邀到場致詞（馮惠宜攝）

歷經四年興建，台中佛教正德醫院12月1日盛大舉辦醫療大樓落成典禮，蔡英文總統親自到場剪綵，在致詞時她特別表示，世界上需要幫助的人很多，這是她經常記在心中的一件事情，但病的除癒與重難解脫不是一個民間機構的事情，也不是政府可以獨力完成的任務，只有政府跟民間共同攜手，才能真正解決問題。

歷經四年興建，由佛教正德基金會籌建以安寧緩和醫療及癌症末期照護為主的社區專科醫院「台中佛教正德醫院」12月1日盛大舉辦醫療大樓落成典禮，數千信徒與志工齊聚，政商雲集，包括總統蔡英文、親民黨主席宋楚瑜，以及前立法院長王金平，台中市長盧秀燕前立委顏清標、立委沈智慧、張廖萬堅、黃國書等人都到場致賀。

蔡總統在致詞時表示，這是台灣第一個以安寧緩和醫療和癌末照護為主的醫院，正德開山和尚常律法師，以及正德慈善機構這麼多年來為台灣的慈善事業所做的付出，無論是義診、或者是在機構之下創立社福基金會、癌症醫療基金會、中醫診所，正德為台灣所做的奉獻，真是令人非常敬佩。

尤其是對弱勢者看病免費這件事情幫助了許多需要幫助的人，很多朋友接受了政府機構的協助，解決了燃眉之急，受幫助的人後來有了能力也做了回報，嘉惠其他有需要的人，她要代表表政府對正德機構所創造出來的這樣正向善的循環奉獻，表達最大的謝意。

蔡總統也說，世界上需要幫助的人很多，這是她經常記在心中的一件事情，她在2016年就任的時候，第一件事情，就是全面廢除健保的鎖卡制度，讓需要醫療照顧，但繳不起健保費的人，不會因此而無法看病。

另外，前年開始把C肝口服藥物納入健保給付，也解決很多患者的困擾，患者不再需要花大錢就能夠得到足夠的醫療服務，自然也減緩了C肝的流行。

她也強調，自己很清楚，要真正做到，病的除癒與重難解脫絕對不是僅僅一個民間機構的事情，也不是政府可以獨力完成的任務。只有政府跟民間共同攜手，才能真正解決問題，正德醫院是一個典範。

蔡總統期待正德醫院能夠發揮醫療助眾生的精神，落實更多的醫療照顧，讓我們的社會安全網因為有各位的付出與努力更加的圓滿。

(中時 )