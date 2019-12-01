京港高鐵商合段、鄭阜高鐵開通 皖實現「市市」通高鐵 13:472019/12/01 旺報 李鋅銅 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 12月1日，合肥客運段乘務員在安徽阜陽西站開往上海虹橋站的G7787首發列車上和乘客合影留念。（照片取自中新社） Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 12月1日，一名旅客在安徽阜陽西站開往上海虹橋站的G7787首發列車上展示用阜南柳編技藝製作的列車模型。（照片取自中新社） 京港高鐵商丘至合肥段、鄭州至阜陽高鐵12月1日正式開通運營。安徽省阜陽市、亳州市進入高鐵時代，至此，安徽省16個省轄市全部實現動車通達。 京港高鐵商合段、鄭阜高鐵開通運營初期，自12月1日零時起至12月29日24時止，這兩條線設計時速350公里，初期運行時速為300公里，涉及鐵路上海局集團有限公司開行的動車組列車22對，其中跨局直通旅客列車6對，局管旅客列車16對。 (旺報 ) #高鐵 #12 #列車 #16 #初期 也許您會感興趣 推薦閱讀 嘉泥等29家公司 12月舉辦法說會 19:162019/11/27 財經 PGO首款電動機車 Ur1展現歐式風情 21:202019/11/27 消費 英12月大選 民調：強生保守黨料領先68席居多數 15:072019/11/28 國際 李榮浩怒轟音樂平台及團隊「上首新歌這麼難嗎」 12:112019/11/28 娛樂 《興櫃股》惠特競拍底價為50元，12月5日開標 12:162019/11/28 財經 櫃買等單位合辦「推動我國採用國際財務報導準則研討會」 09:512019/11/29 財經 英國11月消費者信心 仍陷6年低點 13:192019/11/29 國際 12／2～12／8十二星座運勢解析 獅子封閉射手寂寞 11:322019/12/01 運勢 12億火箭機密忘在Ubike！ 兩光上校獲緩起訴 15:032019/11/29 社會 移工當和事佬 慘遭16公分刀貫穿胸腔 21:312019/11/29 社會 兩岸熱門新聞 美稱被東風-41盯上 陸：關你啥事？ - 焦點新聞 - 旺報 陸密集下餃子 造船廠艦滿為患 - 焦點新聞 - 旺報 京港高鐵商合段、鄭阜高鐵開通 皖實現「市市」通高鐵 - 兩岸 - 旺報 馬曉光：金馬獎不搞台獨可合作 - 兩岸要聞 - 中國時報 馬克洪神預言 揭穿北約內鬨 - 兩岸要聞 - 中國時報 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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