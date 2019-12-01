12月1日，一名旅客在安徽阜陽西站開往上海虹橋站的G7787首發列車上展示用阜南柳編技藝製作的列車模型。（照片取自中新社）
12月1日，一名旅客在安徽阜陽西站開往上海虹橋站的G7787首發列車上展示用阜南柳編技藝製作的列車模型。（照片取自中新社）

京港高鐵商丘至合肥段、鄭州至阜陽高鐵12月1日正式開通運營。安徽省阜陽市、亳州市進入高鐵時代，至此，安徽省16個省轄市全部實現動車通達。

京港高鐵商合段、鄭阜高鐵開通運營初期，自12月1日零時起至12月29日24時止，這兩條線設計時速350公里，初期運行時速為300公里，涉及鐵路上海局集團有限公司開行的動車組列車22對，其中跨局直通旅客列車6對，局管旅客列車16對。

(旺報 )

#高鐵 #12 #列車 #16 #初期