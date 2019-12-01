葉妻拖著裝有８００萬現金的行李箱。（翻攝照片／曹婷婷台南傳真）

上個月28日傍晚，屏東葉姓男子透過網路與虛擬貨幣賣家敲定一筆50萬泰達幣，市值達1500萬，葉男手持裝有700萬現金的手提包、葉妻負責拉著裝有800萬現金的行李箱，和賣家約定高鐵台南站面交，未料上車不久，察覺有異狀，葉男企圖將現金搶回來，一邊顧現金一邊開車門，沒料到被歹徒踹下車，過程不到2分鐘，歸仁警分局獲報，昨晚逮捕吳姓等4名涉案人，但贓款仍無下落，4嫌否認犯行，但堅稱拿到的是「一堆白紙」。

警方目前正在偵訊中，案情仍有諸多細節待釐清。據了解，葉姓被害人疑到高鐵台南站3號出口，揹著大背包和一只小行李箱，一共裝有1500萬元現金準備交易，沒想到剛搭上約定好的黑色賓士，就遭車上人士搶走現金，隨即被踹下車，他死不鬆手，葉男一度遭拖行10公尺，葉男為此手腳多處擦傷，整個犯行過程不到2分鐘。

歸仁警分局組成專案小組偵辦，但發現該輛黑色賓士車車牌為失竊車牌，警方鍥而不捨，以車追人，昨天傍晚逮獲35歲、有多項前科的吳姓男子共4名嫌犯，並查扣該輛黑色賓士，帶回4人偵訊。

嫌犯初步坦承有搶東西，辯解是接到「命令」負責動手執行，但相關供詞避重就輕，也聲稱「不知道裡面有1000多萬」，由於案情疑點重重，警方強調，全案仍待進一步釐清，將依強盜罪將4人送辦。

(中時 )