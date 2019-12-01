又見內輪差！27日嘉義市發生一起BRT擦撞機車事故，一名年約40歲的郭姓婦人在直行林森西路口時撞上欲右轉民生北路的BRT，由於雙方皆未減速，女性騎士因為BRT的內輪差，慘遭捲入車底遭輾過，當場失去生命跡象。經救護人員緊急到場實施CPR後恢復呼吸心跳，並送醫急救。

據《中天新聞》表示，27日嘉義市一台BRT行經林森西路口正要右轉民生北路時，一名郭姓女騎士卻直衝未注意到前方車況，快要撞上時已來不及剎車。由於騎士已進入BRT內輪差視覺死角，事故就此產生。女騎士遭捲入BRT低底盤公車，被車身直接壓住動彈不得，當場師似乎吸心跳。

從後方駕駛的汽車行車記錄器畫面中，意外發生前駕駛發現騎士恐進入視覺死角，曾按喇叭警示，卻仍發生意外。當場令駕駛極副駕乘客震驚不已，發出驚恐的尖叫。

該名郭姓女騎士發生意外後，一度失去呼吸心跳，在救護人員進行急救後恢復意識。據了解，劉姓BRT駕駛表示，因前方修路，才會選擇從林森西路東行右轉民生北路，發生碰撞前完全沒注意到郭姓婦人的機車，待停車察看時才發現富人慘遭捲入車底，趕緊聯絡救護單位。

公車內輪差機車捲入輪下，女騎士遭輾無呼吸心跳。（摘自中時電子報、中天新聞）

(中時電子報)