藝人高以翔上月27日凌晨錄影過程中昏倒心跳停止，然經現場人員急救並送醫搶救，最終仍回天乏術，享年35歲，噩耗讓親友、粉絲及經紀公司老闆錯愕不已，而除了悲慟之外，後事部分如何帶高以翔回家，也是困難重重，所幸在各方努力下，確定高以翔棺木將在明天下午抵台，由兩大公司通力合作，讓高以翔好好地「回家」。

高以翔猝死，後事部分一度傳出要在當地火化後帶回，最後遵照高爸爸、高媽媽心願，日前已移往杭州殯儀館進行防腐處理，力求讓高以詳遺體完整地回到家鄉台灣，據《自由時報》報導，原本高以翔棺木初期計畫由長榮航空或華航運回，然由於當地電視台跟東方航空較為熟悉，各方面作業較為便利，因此最後確認高以翔棺木將於明天搭東方航空班機送回。

高以翔棺木返台時間確定，將由東方航空運送，表訂於下午1點半飛抵桃園機場，至於入關部分，將由長榮倉儲接手放倉通關，長榮倉儲及航警局目前正安排部署，確保運送通關過程順暢不受外界打擾。

(中時電子報)