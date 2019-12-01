第一銀行120週年系列活動「慶百二 愛第一」演唱會昨在南港展覽館舉行，邀請五月天、蕭敬騰、周華健、丁噹、小宇、鼓鼓、白安等獻唱。五月天冠佑分享，剛好前幾天臨時要辦銀行業務，恰巧家附近就是第一銀行，讚行員親切服務好，阿信笑說「真假，那馬上可以調資料，可以看你存款有多少？」令台下全笑翻，並一連帶來〈派對動物〉+〈離開地球表面〉、〈突然好想你〉、〈知足〉、〈我不願讓你一個人〉、〈傷心的人別聽慢歌〉、〈叫我第一名〉+〈軋車〉、〈志明與春嬌〉、〈乾杯〉、〈倔強〉。

蕭敬騰昨受邀第一銀行120週年演唱會。（吳松翰攝）

蕭敬騰領軍「獅子LION」11月29日推出新專輯《美麗、醜與我》，昨他受邀獻唱〈讓我為你唱情歌〉、〈阿飛的小蝴蝶〉、〈王妃〉，接後演唱的呂思緯（鼓鼓）則帶來〈K.O.〉、〈跪了〉、〈超機車〉、〈可以唷〉，賣力勁歌熱舞演出，主持人黃子佼笑說「看你滿頭大汗，年輕人嘴巴要甜，向蕭敬騰剛剛立刻坐董事長前面，看老蕭有多會」，還虧「認識長官貸款方便」，妙語如珠逗笑台下長官和員工。

第一銀行120周年演唱會，鼓鼓動感演出。（吳松翰攝）

小宇受邀第一銀行120周年演唱會獻唱。（吳松翰攝）

白安昨一席紅色洋裝，受邀第一銀行120週年演唱會演出。（吳松翰攝）

(中時 )