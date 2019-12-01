旅美好手王維中在今年季末被海盜隊移出40人名單，成為自由球員，目前還沒有宣布下一步要往哪走，不過王維中表示暫時不會考慮回台灣發展，明年希望能往美、日、韓職前進。

王維中美職生涯從海盜起步，不過轉隊至釀酒人後才升上大聯盟，隨後轉往韓職NC恐龍，成為韓職台將第一人。今年與運動家簽下小聯盟合約，正式回美職發展後，在大聯盟出賽3個月，留下自責分率3.33的成績，最後繞了一圈回到起點海盜，不過仍在今年季末成為自由球員，下一紙合約還未定。

王維中明年的動向為何，他表示下一步沒有限定，美日韓職都可以，不過暫時沒有回台灣的打算。其中當然以美國為主，日韓則偏向韓職。

而明年大聯盟開始禁止「一人左」的投手使用限制，規定每一名投手至少需要面對3名打者後才能退場，王維中為左投，不過他自信表示，「有信心對付右打者，也喜歡對右打，改規定後可以投比較多人次，對我是有利的，反正三個打者最難看就是三支全壘打，不會再糟了。」

(中時 )