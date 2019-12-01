香港警方拘捕反送中運動民眾的人數不斷增加，前行政院長游錫堃今天表示，這是上一代香港菁英高唱回歸的後果，明年選舉「役勝台灣存，役敗民主亡」，呼籲一定要下架韓國瑜、吳敦義和吳斯懷。

香港警方日前舉行例行記者會指出，警方自反送中運動爆發至今共拘捕5890人，年齡介於11歲至83歲之間。

游錫堃今天在臉書表示心痛，他說，未計死傷，香港反送中運動已經拘捕了5890人，「他們有可能會被像新疆監禁營一樣的對待！」這是「一國兩制」的宿命，也是上一代香港菁英錯誤決定、高唱回歸的後果。

他說，2020大選是台灣命運的「關鍵選戰」，役勝台灣存，役敗民主亡，一點也疏忽不得。「我們一定要下架密訪中聯辦的韓國瑜、下架想簽和平協議的吳敦義、下架教導解放軍如何對抗美國的吳斯懷。」

游錫堃認為，因為他們主張台灣是中國的一部分，我們不能讓「未來的台灣」變成「今日的香港」。香港孩子正在做上一代沒有守護好的事；我們一定要做好守護好台灣下一代的事。

(中時 )