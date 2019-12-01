台中佛教正德醫院12月1日盛大舉辦醫療大樓落成典禮，親民黨總統參選人宋楚瑜在進入會場前談第三勢力整合問題。（馮惠宜攝）

台中佛教正德醫院12月1日落成啟用，親民黨主席宋楚瑜面對媒體詢問目前第三勢力整合有無困難，他堅定回應「沒有」，並且強調，台灣過去沒有，但他們要做範例，未來會站在人民福祉一起好好合作。

總統參選人宋楚瑜會同副總統余湘在上午一起抵達佛教正德醫院，面對媒體詢問與郭台銘及柯文哲的合作會不會有往上的空間，他重申，台灣是一個多元化的社會，他希望各種不同的聲音，都能五彩繽紛的發出來。所以，會和柯市長、郭董事長大家一起共同好好合作。

他並且說，台灣要放下藍綠對決，大家一起共同加油，將來宋楚瑜跟余湘組成一個執政的團隊，會展現更大的誠意，跟不同的黨派大家一起好好合作，我們的初心就是希望能夠好好的放下藍綠對決，解決人民的民生問題、經濟問題，大家一起好好的加油！

而面對媒體詢問目前第三勢力整有無遇到什麼困難？宋楚瑜則堅定回應「沒有！」並表示，台灣過去沒有這樣合作的一種機制，我們現在要做那個範例，他在過去，不僅是在國民黨執政的期間國會的改造，到省政府期間，跟不同黨派的縣市長，都是非常公平的跟他們站在彼此能夠尊重的、站在人民福祉為前題的立場上一起好好合作。

宋楚瑜也強調，他有這種誠意，相信余湘更是會傾聽人民的心聲。讓他們出來為人民做事，請大家放心，他一定不會把黨派利益放在前面，一定會把人民的利益放在前面。

(中時 )