國民黨總統參選人韓國瑜1日為黨籍鳳山立委參選人李雅靜站台，現場準備水槍，反諷民進黨撿到槍，要把韓國瑜身上的黑洗掉。韓則說他光是11月就被抹黑成共諜支持、炒房、盜採砂石，甚至還有逃漏稅，2020年總統跟立法委員的選舉，在台灣幾十年來從沒有這麼骯髒過。

媒體聯訪時，對於時代力量黃國昌緊咬他的砂石案，韓國瑜表示，這是在雲林縣30年前的事情，他希望黃國昌趕快勸他的學姐蔡英文總統出來辯論，如果黃國昌要辯砂石案的話，有發言人系統已講得非常的清楚。

他也重申，拜託黃國昌趕快向司法單位檢舉，如果他不向司法單位檢舉，明天不排除正式向他提出告訴「意圖使人不當選」。

王立強共諜案已有澳洲媒體說沒有情報價值，韓也說，今天是12月1號，全台灣、海內外所有關心他的好朋友，好好的回想一下，光一個11月，他被塑造成一個共諜支持的、炒房的、盜採砂石的，甚至還有逃漏稅，竟被抹黑成這個樣子。

他再說一遍，全台灣人民眼睛看清楚，凡是選舉用骯髒手段，執政之後一定貪汙腐敗，凡是選舉乾淨清廉的，執政之後必然清廉，端看這是一個良性的循環，還是惡性的循環。這場2020年總統跟立法委員的選舉，在台灣幾十年來從沒有這麼骯髒過。

他呼籲全台灣的人民大家共同愛惜、愛護我們得來不易的自由民主，哪一個政黨用骯髒的手段選舉，就用選票唾棄，哪一個候選人用乾淨的選舉，執政必然清廉。

對於高雄巿議會副議長陸淑美說，會促成王金平院長、郭台銘一起大團結，韓說，所有人來支持李雅靜、支持韓國瑜，都非常、非常的感謝。

被問到隔40餘天再回到高雄感覺如何？韓國瑜說，他覺得高雄鄉親好熱情、好熱情。幾十年來，高雄人給外面的感覺就是熱情、浪漫，永遠對外來客都保持微笑，他覺得今天回到高雄，心裡面覺得非常的溫暖，要向高雄鄉親致上最高的感謝之意。

(中時 )