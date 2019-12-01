男星高以翔11月27日凌晨因參加大陸綜藝節目猝逝，享年35歲。而韓國女星具荷拉則是年僅28歲輕聲家中，八字專家毛衣老師表示，兩人八字中有驚人劫數巧合，他們今年都有一個「刑」的格局，讓他們過不了這一關。

毛衣老師（左）表示高以翔（右）的八字細看後發現在今年己亥年的流年中，讓他拱出一個「卯」。（圖／毛衣老師提供、中天提供）

毛衣老師對《中時電子報》表示，高以翔的八字，認真的去看他今年的身體，1985年「酉」月出生的他，在今年己亥年的流年中，讓他拱出一個「卯」，形成剋了他的年柱，也就是身體的頭部，以及他的月令，就是身體的胸部，再加上這個月是乙亥月，與今年氣場產生天剋刑的恐怖格局，會令很多人會不開心、想不開或是出狀況。

具荷拉同樣是過不去刑這關，刑也指的就是自虐、想不開。所以在這個恐怖月的氣場下，今年本身氣運偏弱的高以翔，傷到了腦部以及胸部，造成了無法挽回的遺憾，建議大家最近年關將近，一定要保重身體，不要去嘗試危險的事情，也不要太過度要求自己，尤其是生肖屬老鼠、兔子、馬、羊的人。

(中時電子報)