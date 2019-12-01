台灣民眾黨北北屯立委參選人謝文卿（左2）成立競選總部，不分立委提名人「學姊」黃瀞瑩（中），致送好彩頭。（陳淑芬攝）

台灣民眾黨北北屯立委參選人謝文卿（左）成立競選總部，黨主席柯文哲（右）授戰旗。（陳淑芬攝）

台灣民眾黨不分區立委名單出現鴻海創辦人郭台銘人馬高虹安。台北市長柯文哲1日到中市為北北屯立委參選人謝文卿造勢活動受訪回應表示，郭董推薦給他的名單，經內部討論後，覺得高虹安是最適合的選擇，她是女性、科技人、在大企業做過事，符合產業專業需要，把她當作是社會各界推薦人選，不會當作郭董的人。

柯文哲一早就陪同黨籍提名的北區、北屯區立委參選人謝文卿，到大坑9號步道拜票，登山民眾及攤商爭相合影留念，隨後，參加謝文卿競選總部成立大會，現場鑼鼓喧天，台灣民眾黨不分區立委提名人蔡壁如、黃瀞瑩、詹翔欽等人也到場站台。柯文哲致詞時力薦謝文卿表示，他做事業成功、人脈人緣都很好， 20、30年來捐助公益及社會福利，不是選舉才出現作秀，有實力、能力，經得起檢驗。

至於台灣民眾黨不分區立委名單列入鴻海創辦人郭台銘人馬，柯文哲接受媒體聯訪時回應表示，社會各界都有推薦人選，郭董推薦給他的名單，經內部討論完後，覺得高虹安是最適合的選擇，經黨內流程先書面審查、中央委員投票、主席面試，再回到中央委員會排序。

柯文哲說，高虹安是女性、科技人、在大企業做過事，符合產業專業需要，會當作是郭董推薦的人，而不是郭董的人。他強調，每個人都做他認為最該做的事，合起來是台灣最大利益的事。

(中時 )