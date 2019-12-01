自稱共諜的大陸男子王立強前〈23日〉向澳洲媒體爆料，曾以中國創新投資公司員工名義，來台從事情報工作並涉入九合一大選，引爆國內朝野震撼及國安單位緊張。藍綠陣營對王的身分各有解讀，大陸公安也罕見主動發布消息指王立強僅是一位詐欺通緝犯。但不到24時後案情突然升溫，遭王立強指控的「中國創新」公司主席兼執行長向心夫婦，昨晚準備從桃園機場離境時，遭監控已久的調查局當場攔截，並帶回調查。 王立強是何許人？具有陸資背景的「中國創新集團」到底是否扮演何種角色？調查局辦案攔人必須有所本，王立強在澳洲爆料才剛爆料，調查局立刻有所動作，是否意味早已掌握向心夫婦的相關證據，在選戰倒數進入第49天，王立強案是否會成為這次選戰中首發震撼彈之一，令外界高度關注。

疑涉王立強共諜案，遭檢調限制出境的中國創新投資公司主席向心，究竟是何方神聖？前國防部心戰處參謀官黃澎孝大膽推論，向心原來是中共元帥葉劍英的外孫，母親葉向真是文革闖將，父親則是鋼琴家。

前國大代表黃澎孝，1981年到1990年任職國防部心戰處參謀官，從事反統戰工作。他今（1日）在臉書用一篇千字長文，推敲出向心必然是「根正苗紅」的中共紅二代子弟！

以下為黃澎孝臉書全文：

向心原來是中共元帥葉劍英的外孫

母親葉向真是文革闖將，父親是鋼琴家

昨天，澳洲傳媒Sky￼Line 引述不具名的澳洲情報官員表示：王立強只是情報圈邊緣的小人物，情報價值不高。引起國民黨一陣歡呼。

至於，中共在海外發行的環球時報，更對被我調查局留置的向心「潑髒水」，說他曾涉及多次金融詐騙案。似乎要把向心、龔青和王立強一起打成「詐騙三人組」。

但是，我們台灣人可不都是翁衍慶中將，沒那麼好騙的啦！事實上，中共愛騙成性，他們越是想否定這三人的間諜身份，越顯示：我們可能逮到了意想不到的大咖！這就是研判敵情的「反向思維」。

前幾天，我和陳凝觀在「年代向前看」節目中討論到：向心和中共開國元帥葉劍英的次子葉選寧很像；而王立強又與葉劍英的大女婿鄒家華有幾分相似。

我們這番幾近天方夜譚的推論，事實上，所根據的是所謂的「合理化推論」；此話怎講呢？

讓我們回顧一下，當王立強剛在澳洲媒體曝光之初，中共第一時間就說他是個詐騙犯，還得到我軍情局前副局長翁衍慶中將的背書。

當時，翁將軍是根據他自己的經驗法則，認為王立強「從頭到尾都是胡扯」，但是，四個小時後，我們居然就在桃園機場堵到了王立強所說的「上級領導」向心、龔青夫婦。光是這一件事，就足以顯示，王立強並不是「胡扯」。

由於向心擔任負責人的「中華創新投資公司」，幕後是中共「國防科工委」這個高度敏感的單位，因此，我們推論能夠主持這個公司的人，一定別有來頭。於是我們追出了向心曾任中共副總理鄒家華的秘書的特殊經歷背景。

而鄒家華在擔任副總理之前，也曾在「國防科工委」任職多年。因此，向心能夠任職於國防科工委所成立的海外公司，那就「合理」了！

向心出生於1963年，推估擔任副總理秘書時，只有二十五六歲左右，換言之，以一個大學剛畢業的年輕小伙子，能夠擠身國務院擔任副總理秘書，以中共的「秘書班」晉用標準，該員必然是「根正苗紅」的紅二代子弟不可！這就像習近平剛出道時，擔任國防部長耿飆的秘書同樣的道理一樣。

但是，向心到底是何方神聖呢？我們從鄒家華的角度來換位思考，當然是要找一個知根知底，完全信得過的人當貼身秘書才保險啊。

這個合理的「換位思考」，讓我們把目光投向了鄒家華的近親子弟。於是，我們從長相上，發現向心與鄒家華的小舅子，也就是葉劍英的次子葉選寧很像。

正好，葉選寧曾任總政治部對外聯絡部長，長期以來，負責港澳台情報工作，也與向心任職的「中國創新投資公司」的情報機構性質相同。但是，葉選寧的子女年齡卻又對不上號！我突然想起，從小我爸媽都説我是「外甥像舅」，終於讓我把目標轉向了葉選寧的姐妹。

Bingo !我終於發現：葉選寧有個妹妹名叫「葉向真」￼，「向真」！？「向心」！？

這該不會是巧合吧？

我進一步追查發現，葉向真是1940年出生於延安，與葉選寧是同父異母的兄妹。1962年，她與當時大陸最有名的天才鋼琴演奏家劉詩昆結為連理，次年1963年生一男孩，乳名毛毛⋯⋯。這又與向心公開的資料更貼近了一步！

昨天我在網絡自媒體瀏覽時，恰巧逛到了「徐杰慢半拍」的視頻上，他正好與中共前海軍中校情報員姚誠談到王立強和向心的案子，沒想到姚誠居然認得向心，他也指認向心是葉劍英的外孫，葉向真與劉詩昆的兒子！換言之，鄒家華就是向心的「大姨爹」！難怪，向心年紀輕輕就可以當上副總理的秘書了！

循著同樣的道理，王立強雖然年輕，資歷短淺，但是，卻能擠身到向心夫婦身邊，可見的，王立強的家世必然不同凡響！翁衍慶將軍以尋常道理來判斷王立強，當然就會失去了準頭！

畢竟，在中共的體制下，自己再怎麼「打拼」，還遠不如「拼爹」來的管用多多了。

(中時電子報)