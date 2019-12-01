民進黨主席卓榮泰籲首投族出來投票(民進黨中央提供)

民進黨主席卓榮泰今天呼籲讓正能量的民進黨立委對抗負能量的國民黨，明年選舉有118萬首投族，一定要鼓勵他們通通出來投票，為自由與人權打拚，「百萬青年站出來、全民下架吳斯懷」，讓民主國會過半。

民進黨松山區立委候選人吳怡農今天舉行聯合競選總部成立大會，副總統候選人賴清德、總統府資政葉菊蘭、內政部長徐國勇都前往助陣，卓榮泰為吳怡農披掛綵帶，期盼能帶動首都基層的氣勢，在台北市守住現有席次，拓展新的版圖。

卓榮泰表示，一場選舉要選得好有很多條件，其中「不能犯錯」及「要做對事」是兩個萬年不變的定律，而徵召吳怡農參選立委，是一件讓他感到光榮且很正確的事，也讓台北市民有了新的希望及選擇。吳怡農用實力強力挑戰蔣萬安，就能夠翻轉中山北松山區的版圖。

卓榮泰批評蔣萬安，在立法院每到關鍵時刻，都會迴避敏感爭議性的問題，一個民意代表應該要替選民發現問題，在爭議時更要勇於發聲，這些都是基本條件。

他說，吳怡農過去有美國籍，在香港高盛更有相當高的薪水，但他沒有迴避對台灣這塊土地的責任，因此放棄美國籍，返台加入特種兵的行列站在最前線，未來一定會在立法院替人民發現問題、解決問題。

卓榮泰隨後抵達蔡英文與吳思瑤聯合競選總部成立大會，副總統陳建仁、副總統候選人賴清德、桃園市長鄭文燦及多位地方黨公職也到場力挺，展現守住士林北投立委席次的團結氣勢。

卓榮泰說，今天一連站台吳怡農及吳思瑤兩個正能量代表，但腦中卻不斷想到國民黨不分區提名人吳斯懷及吳敦義兩個負能量。選舉剩下約40天，明年選舉有118萬首投族第一次有資格投總統票，一定要鼓勵他們通通出來投票。

他說，香港年輕人花了6個月為自由與人權打拚，獲得國際社會高度重視，連美國總統川普都簽了保護香港人權的法案，如果台灣沒有重視，沒有人會幫助我們，因此拜託首投族一定要出來投票，「百萬青年站出來、全民下架吳斯懷」，讓民主國會過半，國家安全得到保障。

(中時 )