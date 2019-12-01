偏頭痛難治癒令人困擾，症狀嚴重患者甚至選擇輕生，現在有救了，台灣頭痛學會理事長林高章表示，明年初將有新藥上路使用，這種「CGRP免疫抑制劑」研究顯示能夠將3成到5成的疼痛感，降到5至6成，對患者是一項新福音。

奇美醫院1日在文化中心內舉辦偏頭痛講座，吸引病友到場聆聽，台灣15歲以上有200萬人患有偏頭痛，症狀嚴重者約數萬人，年齡在20歲至45歲之間。

頭痛原本被視為一種疾病附帶的症狀，現在已改列為單一疾病，引發原因有內部因素如壓力、月經，外部因素如氣候、飲食。林高章表示，為何這些因素出現時會引發神經血管活化發炎，醫界還沒有很明確的研究結果。

偏頭痛因難以治癒，困擾許多患者，台灣臨床上有病患因為頭疼難癒，等不到新藥上市，轉而輕生的案例，醫界一直尋求新的突破。

台灣有包括奇美、台北榮總、林口長庚與亞東、活水等6間醫院醫師參與頭痛研究，國際醫界已發現，偏頭痛主因是腦內胜肽蛋白造成三叉神經核活化，現已研發出新的抑制劑，大大降低頭痛感，研究結果顯示，過去患者使用舊藥，約有3至5成減少疼痛，新藥可提高至5到7成，效果顯著。

新藥預計明年初在台灣通行使用，惟一開始可能沒有健保給付，國際間注射一針是1萬8000元，療程是每月1針，國際醫學針對新藥研究時間是6個月，在台灣算費用不低。但仍算是頭痛患者的一項福音。

(中時 )